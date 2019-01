Donald Trump kommt ans WEF

Donald Trump wird auch dieses Jahr ans WEF reisen. © EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL

Bundespräsident Ueli Maurer wird am World Economic Forum (WEF) in Davos US-Präsident Donald Trump treffen. «Wir treffen ihn auch persönlich unter vier Augen», sagte Maurer am Samstag am Rande einer SVP-Wahlkampfveranstaltung.