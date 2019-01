Bundesräte loten Situation bei Freihandelsabkommen aus

Die drei Bundesräte Ueli Maurer (2. von links), Guy Parmelin und Ignazio Cassis unterhielten sich am Mittwoch am WEF mit dem neuen Präsidenten Brasiliens, Jair Bolsonaro, unter anderem über ein Freihandelsabkommen. © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Die Treffen der Bundesräte am WEF drehten sich am Mittwoch um Krisen und Freihandelsabkommen. Aussenminister Ignazio Cassis hat am Mittwoch am WEF in Davos den Premierminister der Palästinensischen Autonomiebehörde getroffen.