Bundesrätin Keller-Sutter besucht Lehrbetrieb mit Flüchtlingen

Integrations-Vorlehrling Solomon Aklilu aus Eritrea zeigt Bundesrätin Karin Keller-Sutter (Mitte) und der Berner Regierungsrätin Christine Häsler seine Arbeit. © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Seit knapp einem Jahr können Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene in der Schweiz eine Integrationsvorlehre absolvieren. Am Montag besuchte Justizministerin Karin Keller-Sutter einen Spenglerei-Lehrbetrieb in Münchenbuchsee BE.