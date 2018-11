Agroscope wird doch nicht zentralisiert

Die landwirtschaftliche Forschung wird nicht zentralisiert, sondern weiterhin in verschiedenen Regionen durchgeführt. (Archivbild) © KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Agroscope wird voraussichtlich doch nicht zentralisiert. Landwirtschaftliche Forschung soll am zentralen Forschungscampus in Posieux (FR), in zwei regionalen Forschungszentren in der Deutsch- und der Westschweiz und in dezentralen Forschungsstationen betrieben werden. Das kündigt der Bundesrat an. Ob damit der Standort im thurgauischen Tänikon gerettet ist, ist noch unklar.