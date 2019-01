Cassis hat Afrika-Reise begonnen

Bundesrat Ignazio Cassis hat am Montag eine fünftägige Reise ins südliche Afrika begonnen. (Archivbild) © KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Bundesrat Ignazio Cassis hat am Montag eine fünftägige Reise ins südliche Afrika begonnen. Erste Station ist Sambia, wo Cassis am Dienstag in Lusaka auch offizielle Gespräche mit dem sambischen Präsidenten Edgar Chagwa Lungu führen wird.