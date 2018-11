Bundesrat für Schutz von Unterwasser-Kulturerbe

Ein Unesco-Abkommen soll Pfahlbauten in der Schweiz schützen - ebenso wie Unterwasser-Kulturgüter weltweit. So möchte es der Bundesrat. Im Bild Forschungsarbeiten an einer Siedlung im Kanton Zürich. (Archivbild) © KEYSTONE/BAK / Amt fuer Staedtebau