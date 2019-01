Bundesrat Ignazio Cassis empfängt österreichische Aussenministerin

Aussenminister Ignazio Cassis hat am Dienstag die österreichische Aussenministerin Karin Kneissl im Von-Wattenwyl-Haus in Bern empfangen. © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Aussenminister Ignazio Cassis hat am Dienstag seine Amtskollegin aus Österreich, Karin Kneissl, in Bern zu einem Arbeitsbesuch getroffen. Er informierte sie unter anderem darüber, wie es in der Schweiz mit dem Rahmenabkommen mit der EU weitergehen soll.