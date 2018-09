Ruag soll keine Munitionsfabrik bauen

Der Mord an der Gemeindepolitikerin Marielle Franco im März 2018 hat ein Schlaglicht auf die notorische Gewalt in Brasilien geworfen. Der Bundesrat hält es für keine gute Idee, dass der eigene Rüstungskonzern Ruag dort eine Munitionsfabrik bauen will. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA EFE/MARCELO SAYAO