Bundesrat will 943 Millionen Franken für Kultur ausgeben

Der Bundesrat hat die Kulturbotschaft 2021-2024 vorgelegt. Das Nationalmuseum soll mehr Geld bekommen. (Archivbild) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Der Bundesrat will über vier Jahre rund 943 Millionen Franken für Kultur ausgeben. Er hat am Mittwoch die Kulturbotschaft 2021-2024 in die Vernehmlassung geschickt. Ein Schwerpunkt ist der digitale Wandel.