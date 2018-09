Bundesrat will Millionen sparen

Die Kosten im Gesundheitswesen steigen ständig. Der Bundesrat schlägt mehrere Massnahmen vor, um das Kostenwachstum zu bremsen. (Archivbild) © KEYSTONE/TI-PRESS/ALESSANDRO CRINARI

Der Bundesrat will das Kostenwachstum im Gesundheitswesen bremsen. Er hat am Freitag ein Massnahmenpaket in die Vernehmlassung geschickt. Damit hofft er mehrere hundert Millionen Franken pro Jahr sparen zu können.