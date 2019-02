Neue Regeln für Informationsaustausch

Der Bundesrat will die Regeln zum automatischen Informationsaustausch (AIA) anpassen. Damit will er verhindern, dass die Schweiz auf einer schwarzen Liste landet. (Symbolbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Die Schweizer Bestimmungen zum automatischen Informationsaustausch in Steuersachen (AIA) entsprechen nicht in allen Punkten den internationalen Vorgaben. Der Bundesrat will sie deshalb anpassen. Davon betroffen sind vor allem Stiftungen.