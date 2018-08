Bundesratsmitglieder setzen Bundesfeier-Tour-de-Suisse fort

Kohäsion lautet das Motto für die Feier auf der Wiese oberhalb des Urnersees. Eingeladen sind neben der Bevölkerung Organisationen, welche sich für den sozialen Zusammenhalt einsetzen. Organisiert hat die Feier die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft. 1500 Gäste haben sich angemeldet.

Auch fast alle anderen Regierungsmitlieder mischen sich unters Volk – zum Teil nach Auftritten am Dienstag ein weiteres Mal. Johann Schneider-Ammann, Simonetta Sommaruga und Doris Leuthard nehmen je an einem Brunch teil. Schneider-Amman besucht auf einem Bauernhof in Hergiswil am Napf im Kanton Luzern die Bevölkerung. Danach reist er nach Binn VS, und den Abend verbringt er in der Stadt Freiburg.

Sommaruga bruncht mit den Münsingerinnen und Müsinger im Kanton Bern und Doris Leuthard setzt sich im aargauischen Villmergen an den Zmorge-Tisch, ehe sie in Lausanne eine Rede halten wird.

Gemäss dem Schweizerischen Bauernverband laden 360 Bauernhöfe zu einem Brunch ein. Sie erwarten insgesamt 150’000 Besucher. Der Verband betrachtet den Brunch auf den Bauernhöfen als langjährige Tradition, um zwischen Stadt und Land eine Brücke zu schlagen und zwischen Gästen und Bauernfamilien einen Austausch zu ermöglichen.

Nicht brunchen, aber ebenfalls zur Bevölkerung sprechen wird Aussenminister Ignazio Cassis. Er verbringt den 1. August im Tessin und hält in Monteceneri und in Lugano eine Ansprache.

Guy Parmelin tritt in Payerne im Waadtland und in Bürchen im Wallis auf. Auch Bundeskanzler Walter Thurnherr wendet sich ans Volk: Er wird von der Bevölkerung in Diepoldsau SG zu einer Rede erwartet. Einzig Finanzminister Ueli Maurer plant keinen Auftritt. Er weilt derzeit im Ausland.

Bundespräsident Alain Berset und vier weitere Regierungsmitglieder hatten bereits am Vortag des Bundesfeiertages erste Auftritte am Rednerpult absolviert. Berset lobte in seiner Ansprache den Wert von Kompromissen, Sommaruga machte sich Gedanken zum Thema Heimat, und Cassis erinnerte in Rorschach an die Zuwanderung von Italienern.

(SDA)