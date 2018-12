Bundesratswahl dürfte ohne Überraschungen über die Bühne gehen

Die verschiedenen Parteiexponenten geben ihre Einschätzung zur bevorstehenden Wahl ab. © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Wenige Stunden vor der Bundesratswahl scheinen die Würfel gefallen. Störmanöver in Hinterzimmern des Hotels Bellevue in Bern waren nicht auszumachen. Absehbar ist, dass die Bundesversammlung am Mittwochmorgen erstmals gleichzeitig zwei Frauen wählen wird.