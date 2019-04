Bunker in Sargans brannte

Der Brand beim Bunker in Sargans entfachte sich am Morgen gegen 5.30 Uhr. Vor Ort traf die aufgebotene Feuerwehr ein offenes Feuer im Vorraum an, welches sie rasch unter Kontrolle bringen konnte, teilt die Kantonspolizei mit.

Durch das Feuer gerieten diverse Gegenstände im Vorraum in Brand. Die genaue Brandursache wird durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen ermittelt. Der entstandene Sachschaden ist zurzeit unbekannt, dürfte aber gemäss Polizei von geringer Höhe sein.

(red.)