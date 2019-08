Buskers lockt 75’000 Personen nach Bern

An drei Tagen gaben sich beim Strassenmusik-Festival Buskers in Bern 75'000 Personen der Strassenmusik, Akrobatik, Theater, Tanz, Streetperformance und Comedy hin. © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Die 16. Ausgabe des Strassenmusikfestivals Buskers in Bern hat trotz heftigen Regens am Freitag mehr Besucherinnen und Besucher angezogen als im vergangenen Jahr. An drei Tagen gaben sich 75’000 Personen der Strassenmusik, Akrobatik, Theater, Tanz, Streetperformance und Comedy hin.