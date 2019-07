Café Schöntal in Wil schliesst

Bereits in wenigen Monaten wird das Café Schöntal die letzten Cappucino zubereiten und Kuchen verkaufen, schreibt das Tagblatt. Der Mietvertrag war bereits Ende 2018 ausgelaufen, erklärt der Inhaber des Cafés, Peter Müller.

80 Mittagessen pro Tag

Grund dafür ist, dass mit den Eigentümern der Liegenschaft «Schöntal» keine Einigung erzielt werden konnten. Die Eigentümer wollen das Gebäude umbauen und nach dem Umbau ein anderes, neues Restaurant mit mediterranem Flair eröffnen. Peter Müller habe neue Ideen präsentiert und für den Beibehalt gekämpft, genützt hat es nichts. Auch nach einem anderen Standort in Wil habe er sich umgesehen, aber nichts passendes gefunden.

Am Geschäft liegt die Schliessung nicht, dieses läuft sehr gut. Jeden Tag konnte das Café Schöntal durchschnittlich 80 Mittagessen verkaufen. Klassische Menus seien sehr beliebt gewesen. Ein Renner waren die Kalbsleberli mit Rösti. Die Gäste hatten auch eine grosse Auswahl an hausgemachten Glaces und Coupes.

Auch Uzwil betroffen

Die 17 Angestellten haben die Kündigung erhalten. Peter Müller hofft, dass alle Mitarbeiter eine neue Stelle finden werden. Es gibt einen Sozialplan. Von der Schliessung des Cafés in Wil ist auch das Café Stalder in Uzwil betroffen. Das Café Schöntal war ein Zweitbetrieb des Cafés Stadler. Sehr oft wurden Synergien genutzt und frühmorgens Patisserie und Backwaren in Uzwil produziert und nach Wil geliefert.

Dadurch dass diese Lieferung weg fällt, sei es möglich, dass es auch in Uzwil zu einem Stellenabbau kommt. Die Kennzahlen in Uzwil seien rückläufig, es müssten neue Synergien gesucht werden. In der heutigen Zeit müsse man expandieren, sagt Peter Müller im Tagblatt.

(abl)