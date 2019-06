Zum dritten Mal in der Klubgeschichte haben die Bündner Footballer ein europäisches Finalspiel erreicht. Dieses wird am Samstag um 18 Uhr an der Ringstrasse in Chur ausgetragen. Erwartet werden tausend Zuschauser. Doch Favorit ist der Gegner aus Österreich: Die Swarco Raiders Tirol liegen im inoffiziellen europäischen Klub-Ranking auf Rang 2 – die Broncos auf Rang 11.

(red.)