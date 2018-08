Calandawölfe haben Nachwuchs gekriegt

Es ist bereits das siebte Jahr, in dem das Calandarudel Jungtiere hat. Bereits in den vergangenen sechs Jahren konnten jeweils fünf bis acht Jungtiere nachgewiesen werden. Auch dieses Jahr gibt es mindestens fünf junge Wölfe am Calanda.

Die Wildhut hat Fotofallen aufgestellt, die den Nachwuchs dokumentieren. Auch Privatpersonen hätten die jungen Wölfe beobachtet, schreibt das Amt für Jagd und Fischerei in einer Mitteilung.

Am Calanda-Massiv lebt das erste Wolfsrudel seit der Rückkehr der Grossraubtiere in die Schweiz im Jahre 1995. Erste Hinweise auf die Bildung eines Rudels stammen vom Herbst 2011.

Die Calanda-Wölfe sind aber nicht mehr die einzigen Raubtiere, die sich in der Schweiz munter fortpflanzen. Auch im Tessiner Morobbiatal hat ein Wolfspaar schon zwei Mal Junge bekommen, letztmals offenbar vor zwei Jahren.

(SDA/red.)