Calimeros – Endlos Liebe

Das bereits 46. Studioalbum der Calimeros trägt bezeichnenderweise den Namen „Endlos Liebe“ und ist schon jetzt rekordverdächtig, denn damit haben die Musiker aus der Schweiz mehr Studioalben produziert als die Hard-Rock-Band AC/DC und die Rolling Stones zusammen. Der Longplayer ist geprägt von inspirierenden Begegnungen mit den Gefühlen und nimmt den Zuhörer mit in die bunte Gedankenwelt des Schweizer Erfolgs-Trios.

Calimeros Kapitän Roland Eberhart hat zusammen mit Erfolgsproduzent Tommy Mustac wieder einmal den richtigen, musikalischen Kompass ausgerichtet und steuert weiter auf dem Calimeros- Erfolgskurs, welcher bereits mit unzähligen Gold- und Platinauszeichnungen geehrt wurde.

Als die Männer aus der Schweiz begannen, auf Feierlichkeiten und kleinen Festen ihre ersten Lieder zum Besten zu geben, ahnten sie noch nicht, was für eine außergewöhnliche Karriere ihnen bevorstehen würde. Doch bereits mit ihrem ersten Studioalbum landeten die Calimeros einen Hit und wurden hierfür sogar mit Platin in der Schweiz geehrt. Über 40 Jahre und 45 Studioalben später ist für das Schlager-Trio noch lange kein Ende in Sicht. Denn der Spaß, mit dem alles begonnen hat, hält bis heute an und ist in jedem einzelnen Lied und Auftritt deutlich zu spüren.

Tanzbare Rhythmen ziehen sich mit Texten über den Sommer, die Sonne und die Liebe durch das gesamte Album und laden den Zuhörer dazu ein, für 14 Titel in eine andere (Gedanken-)Welt einzutauchen. Besonders schwer fällt es ohnehin nicht, bei Titeln wie „San Marino Silbermond“ oder „Wenn der Sommer nur ewig wär“, die Gedanken an den letzten Urlaub schweifen zu lassen. Bereits das erste Lied des neuen Albums, welches ebenfalls unter dem Titel „Endlos Liebe“ als Singleauskopplung erschienen ist, überzeugt im beliebten Calimeros-Sound. Die musikalische Liebeserklärung ist nicht umsonst Namensgeber des neuesten Calimeros-Longplayers.

Jeder Titel auf „Endlos Liebe“ bietet sommerlichen Hörgenuss so, wie man es von den Calimeros gewohnt ist. Der klassische Calimeros-Sound hat sich über die Jahre weiterentwickelt und ist dennoch in jedem Song erkennbar. Die sorgfältige Auswahl an Soundelementen, gepaart mit sensiblen, aber auch lebendigen Texten runden den Hörgenuss ab.

Der textliche Blick zurück ist – auch für die Calimeros – immer der Weg nach vorne denn, sie vermitteln die positive Einstellung zum Leben. So ist es nicht verwunderlich, dass sich die Calimeros wieder ein sonnigen Platz für den Dreh ihrer Videos ausgesucht haben – die Clips wurden auf der italienischen Sonneninsel Sizilien gedreht. (Telamo)