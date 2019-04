Calimeros – Endlos Liebe

Das Schweizer Erfolgstrio Calimeros ist sich auch bei „Endlos Liebe“ wieder treu geblieben, denn die Single wurde im altbewährten und beliebten Calimeros Sound produziert. Tanzbare Rhythmen mit einem Hauch von Sehnsucht und Fernweh, gekoppelt mit der raffinierten Aneinanderreihung von kleinen, dafür aber wirkungsvollen Soundelementen machen „Endlos Liebe“ zu einer musikalischen Romantikgeschichte.

Textlich ist die erste Auskopplung der Calimeros eine Liebeserklärung an die große Liebe die für immer anhält bzw. anhalten soll. Calimeros-Frontmann und Textverantwortlicher Roland Eberhart hat es zusammen mit Erfolgsproduzent Tommy Mustac auch bei dieser Single geschafft, die sich immer „schneller drehende Erde“ für eine Titellänge zu entschleunigen damit die Zuhörer in eine verträumte Gedankenwelt eintauchen können. Roland Eberhart, Andy Rynert und Christian Müller begeistern mit „Endlos Liebe“ und machen Lust auf das am 10. Mai 2019 erscheinenden Album. (Telamo)