Calimeros mit neuem Weihnachtsalbum zu Gast

In diesem Jahr laden die Calimeros ihre Fans ein, «Weihnachten mit uns» zu feiern! Um das neue Album vorzustellen ist Roli eberhart bei Radio Melody vorbei gekommen um das Album vorzustellen. Ein Winteralbum muss von langer Hand vorbereitet werden, vorallem dann wenn auch noch eine DVD mit Videos erscheint.

Meist bringt man die Calimeros mit schwungvollen Urlaubsliedern in Verbindung, doch die drei Schweizer beweisen mit ihrem neuen Album, dass der typisch eingängige Calimeros-Sound auch zu Weihnachten ausgezeichnet passt. Roland, Andy und Christian präsentieren eine zauberhafte

Mischung aus altbekannten Klassikern und neuen Eigenkompositionen. Beschwingt-besinnliche Klänge, eine Portion Romantik und ein Gefühl von wohliger Geborgenheit runden das Album ab und stimmen uns auf das Fest der Liebe ein.

Seit über 40 Jahren stehen die Calimeros auf der Bühne und gelten inzwischen als die erfolgreichste Schlagerband der Schweiz. Aber auch im gesamtdeutschen Raum mischen die Calimeros immer wieder die Charts auf, räumen Preise und Auszeichnungen ab und haben sich eine breite

Anhängerschaft aufgebaut.

einige Termine der Calimeros:

24. November – Thun, Thunersee Schiffrundfahrt

13. Dezember – Tentlingen (FR) Rest. Sternen, 19.30 Uhr, Weihnachtskonzert mit Calimeros und Nadine

15. Dezember – Bellach (SO) Turbensaal, 19.00 Uhr, Weihnachtskonzert mit Calimeros, Surpise Band und Nadine

16. Dezember – Münsingen (BE), Schlossgutsaal, 12 & 17 Uhr, Weihnachtskonzert mit Calimeros, Chuelee u.a.,

16. Dezember – Münsingen (BE), Schlossgutsaal, 17.00 Uhr

20. Dezember- Kirchberg, Toggenburgerhof, 19.00 Uhr, Weihnachtskonzert mit Calimeros, Nadine, u.a.,

21. Dezember – Sarnen (OW), Hotel/Rest. Krone, 19.30 Uhr, Weihnachtskonzert mit Calimeros, Trächtämusig und Jodlerduett Cindy und Corinne mit Tanja Fallegger, u.a