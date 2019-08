Camper-Ferien mit der Familie gegen den Wimbledon-Frust

In New York bereits vor dem Start des US Open heiss begehrt: ein Autogramm von Roger Federer © KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE

Sechs Wochen nach der harten Finalniederlage in Wimbledon nimmt Roger Federer den nächsten Anlauf auf den 21. Grand-Slam-Titel. Er sieht sich am US Open nicht als Topfavorit, aber bereit für Grosses.Zweimal fehlte Federer in Wimbledon gegen Novak Djokovic nur ein Punkt zum Triumph.