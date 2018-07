Campino überwindet Hörsturz

Campino von den Toten Hosen hört wieder gut. Sein Hörsturz sei ein Schuss vor den Bug gewesen, der ihn daran erinnern soll, weniger zu stressen. Aber deswegen gleich mit Yoga anfangen will er denn doch nicht. (Archivbild) © Keystone/DPA/ROLF VENNENBERND

Die Toten Hosen können ihre Tournee nach gut fünfwöchiger Zwangspause wegen eines Hörsturzes von Sänger Campino fortsetzen. Er werde am kommenden Samstag in Stuttgart wieder auf der Bühne stehen, kündigte der 56-Jährige am Mittwoch in Düsseldorf an.