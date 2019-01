Capela-Ersatz überzeugt bei Houstons Heimsieg

Houstons Heimsieg gegen den Zweiten der Eastern Conference geriet nie in Gefahr, lagen die Rockets doch während der gesamten Partie nie im Rückstand.

Mit seinen 35 Punkten war James Harden erneut in sicherer Wert für die Texaner. Dem MVP der vergangenen Saison gelangen damit zum 22. Mal in Folge mehr als 30 Zähler in einem Spiel.

Im Duell mit dem einzigen NBA-Team aus Kanada machte auch Houstons Kenneth Faried eine gute Falle. Der Ersatz für den am rechten Daumen operierten Clint Capela machte den Genfer Center mit 22 Punkten und 14 Rebounds fast vergessen. In der Rebound-Statistik wurde Faried von keinem anderen Spieler überflügelt.

