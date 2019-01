Das Erfolgsduo der Houston Rockets: James Harden (rechts) und der Genfer Clint Capela © KEYSTONE/AP/LYNNE SLADKY

Die Houston Rocket mit dem Westschweizer Clint Capela kommen in der NBA immer besser in Fahrt. Gegen die Memphis Grizzlies feiern sie beim 113:101 den zehnten Sieg in den letzten elf Spielen.Insbesondere Houstons Superstar James Harden war beim letzten Auftritt im alten Jahr erneut nicht zu bremsen.