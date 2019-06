Clint Capela gibt Comeback im Nationalteam © KEYSTONE/FR171023 AP/ERIC CHRISTIAN SMITH

Die Schweizer Nationalmannschaft im Basketball kann im August in der Vorqualifikation für die Europameisterschaft 2021 auf NBA-Star Clint Capela zählen. «Swiss Basketball hat in den letzten Jahren in allen Bereichen riesige Fortschritt gemacht», liess sich der 25-jährige Genfer zitieren.