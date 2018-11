Capelas Gala bei Houstons Sieg

Seit rund zwei Wochen treten die Rockets, die zuvor fünf der ersten sechs Saisonspiele verloren hatten, wieder wie ein Titelkandidat auf. Angeführt von Topskorer Harden, der gegen die Pistons mit 43 auf so viele Punkte kam wie nie zuvor in dieser Saison, verbesserten sich die Texaner erstmals in diesem Herbst in die ersten acht der Western-Conference-Rangliste. Der letztjährige Qualifikationssieger und Playoff-Halbfinalist hat nun neun von 16 Partien gewonnen.

Clint Capela präsentierte sich erneut in ganz starker Form. Der Genfer brillierte beim Heimsieg gegen Detroit mit 27 Punkten und 15 Rebounds. In der Partie zuvor gegen Sacramento waren Capela 23 Punkte und 16 Rebounds gelungen.

Eine Heimniederlage setzte es hingegen für Utah ab. Die Jazz unterlagen in Salt Lake City den Sacramento Kings mit 110:119. Thabo Sefolosha kam bei der zehnten Saisonniederlage nicht zum Einsatz.

