Captain Freddy – Fahr’ mit mir nach Venedig

Der Titel ist eine Auskopplug aus seinem aktuellen Album «Mit der Musik in den Herzen auf Reisen», das im Juni vergangenen Jahres veröffentlicht wurde. Auftritte in unzähligen TV-Shows und auf großen Tourneen machten den ehemaligen Frontmann der Erfolgsformation «Captain Cook und seine singenden Saxophone» bei Millionen von Fernsehzuschauern in ganz Europa bekannt.Nach vielen wunderschönen Jahren verließ er die Formation um solistisch neue Schlager-Wege zu gehen. Dass dieser Schritt vor ca. 8 Jahren goldrichtig war, beweisen seine ungebrochen hohe Live-Präsenz und starken CD-Verkäufe.