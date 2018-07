Car steckt fest – Touristen müssen laufen

Der Car blockierte die Strasse während mehrerer Stunden. © Kapo GR

Ein schwedischer Reisecar fuhr am Dienstagmorgen in Graubünden Richtung Tiefencastel über den Albulapass. Er versuchte es zumindest: In einer Kurve kam er nicht mehr weiter und die Touristen mussten zu Fuss zum Bahnhof.