Richard Carapaz - der erste Giro-Gesamtsieger aus Ecuador © KEYSTONE/EPA ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Richard Carapaz gewinnt als erster Fahrer aus Ecuador den Giro d’Italia. Der 26-jährige Südamerikaner lässt sich den Gesamtsieg im abschliessenden Zeitfahren in Verona wie erwartet nicht mehr nehmen.Carapaz hielt in der 17 km langen Prüfung gegen die Uhr seine Gegner problemlos in Schach.