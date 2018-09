Puigdemont besucht Fest in Delsberg

Besuch in der Schweiz: Der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont wird am Samstagabend in Delsberg am Fest des jurassischen Volkes erwartet. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Am Fest des jurassischen Volkes in Delsberg an diesem Wochenende wird Besuch aus dem Ausland erwartet: Carles Puigdemont, der Separatistenführer und ehemalige Präsident der spanischen Region Katalonien, soll am Samstagabend auftreten.