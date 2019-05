Carolina Hurricanes mit Niederreiter vor Halbfinal-Einzug

Carolina Hurricanes' Goalie Curtis McElhinney freut sich über den Heimsieg gegen die Islanders © KEYSTONE/AP/GERRY BROOME

Nino Niederreiter steht mit den Carolina Hurricanes vor dem Einzug in die Halbfinals der NHL-Playoffs. Die Hurricanes gewinnen mit 5:2 auch das dritte Spiel gegen die New York Islanders.Niederreiter blieb ohne Skorerpunkt, war aber am entscheidenden Tor Mitte des letzten Drittels beteiligt.