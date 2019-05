CarPostal France soll an französische Keolis S.A. verkauft werden

Die Post will die CarPostal France an ein Tochterunternehmen der französischen Staatsbahnen SNCF verkaufen. (Archivbild) © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Die Post will die CarPostal France an die französische Keolis S.A. verkaufen. Mit der Tochter der französischen Bahngesellschaft SNCF sei am 16. Mai eine Exklusivitätsvereinbarung für den Verkauf unterzeichnet worden. Ein Verkaufspreis wurde nicht genannt.