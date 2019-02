Carrefour schreibt grossen Verlust

Der Umbau hinterlässt beim französischen Detailhandelsriesen Carrefour deutliche Spuren in der Rechnung. Im vergangenen Jahr schrieb Carrefour erneut einen grossen Verlust.(Symbolbild) © KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN

Bei Europas grösstem Handelskonzern Carrefour hinterlässt der Konzernumbau weiter tiefrote Zahlen. So fiel im vergangenen Jahr ein Verlust von 561 Millionen Euro an, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Minus war damit noch einmal 30 Millionen Euro höher als im vergangenen Jahr.