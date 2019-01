Casino-Besucher sahnt 125’000 Franken ab

Am Samstag sei nicht nur Frau Holle, sondern auch die Glücksgöttin Fortuna unterwegs gewesen, schreibt das Casino St.Gallen: Ein 46-jähriger Mann aus der Region St.Gallen habe am Glücksspielautomaten «Super Cherry» einen «vergnüglichen Abend» genossen. Er habe die «Chriesi» an der richtigen Stelle platziert, während draussen die Flocken tanzten – und stolze 125’000 Franken abgesahnt.

«Überglücklich nahm der Glückspilz den Gewinn entgegen und verriet, dass er sich nun seinen grossen Traum eines neuen Autos verwirklichen werde», teilt das Casino weiter mit.

(pd/red.)