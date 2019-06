Cassis eröffnet neue Schweizer Botschaft in Moskau

Neu und am Dienstag eingeweiht: Die Schweizer Botschaft in Moskau. © KEYSTONE/EPA/YURI KOCHETKOV

Bundesrat Ignazio Cassis hat am Dienstagabend in Moskau an den Eröffnungsfeierlichkeit für die neue Schweizer Botschaft teilgenommen. Am Mittwoch wird Cassis im Rahmen seines zweitägigen Arbeitsbesuchs in Russland den russischen Aussenminister Sergej Lawrow treffen.