Cassis zieht sein Fazit

Bundesrat Ignazio Cassis hat am WEF viele Hände geschüttelt. © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Bundesrat Ignazio Cassis hat am Freitagmorgen ein Fazit seiner Treffen in Davos gezogen. Das WEF sei wichtig, um in «gemütlicher Atmosphäre» heikle Themen anzusprechen. Konkrete Fortschritte hat er beim Flugverkehrsabkommen mit Costa Rica erzielt.