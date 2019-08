Cassis reist zu Zeremonie für Friedensabkommen nach Mosambik

Bundesrat Ignazio Cassis reist nach Mosambik. © KEYSTONE/AP/BURHAN OZBILICI

Bundesrat Ignazio Cassis wird am Dienstag nach Mosambik reisen, um dort an der Zeremonie zur Unterzeichnung des Friedensabkommens teilzunehmen. Die Schweiz habe massgeblich zu dem Abkommen beigetragen. Das Friedensabkommen war am 1. August zwischen den Konfliktparteien unterzeichnet worden.