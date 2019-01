Caviezel: «Diese elf Hundertstel wären schnell zu finden»

Der Speed-Spezialist Mauro Caviezel zeigte vor allem im Slalom eine starke Leistung, in der nachfolgenden Abfahrt vergab er dann die Podestplatzierung © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

0,11 Sekunden fehlen Mauro Caviezel in der Kombination in Wengen zum Podest. Der Bündner wird nur von den starken Slalom-Fahrern Marco Schwarz, Victor Muffat-Jeandet und Alexis Pinturault geschlagen.Mauro Caviezel sicherte sich im Februar 2017 an den Heim-Weltmeisterschaften in St.