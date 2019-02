Caviezel lässt im Super-G der Kombination alle hinter sich

Mauro Caviezel freut sich in Bansko über seine Bestzeit im Super-G der Kombination © KEYSTONE/EPA/GEORGI LICOVSKI

Mauro Caviezel erarbeitet sich in der Weltcup-Kombination in Bansko eine gute Ausgangslage. Der Bündner realisiert Bestzeit im Super-G.Auf einem stark drehenden Parcours, der die starken Abfahrer allgemein wenig freute, zeigte Caviezel, was er technisch drauf hat.