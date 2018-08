In 17 Super-League-Spielen erzielte er für Lugano insgesamt drei Tore, in der noch jungen Saison in Meisterschaft und Cup je zwei.

In Zürich soll er die in den letzten Wochen weggezogenen Michael Frey (zu Fenerbahce Istanbul) und Raphael Dwamena (zu Levante) ersetzen.

(SDA)