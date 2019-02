CPW verlagert Forschung in die USA

Cerealienhersteller CPW will Forschung von der Schweiz in die USA auslagern. (Themenbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Der Frühstückscerealienhersteller Cereal Partners Worldwide (CPW) will sein Schweizer Forschungszentrum in die USA verlagern. Am Standort im Waadtländer Orbe sind deshalb die Arbeitsplätze von 74 Personen gefährdet.