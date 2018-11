Chaotische Szenen im Parlamentsgebäude in Colombo, Sri Lanka: Abgeordnete werfen Stühle und Chilipulver. © KEYSTONE/AP/LAHIRU HARSHANA

Zum zweiten Tag in Folge haben sich chaotische Szenen in Sri Lankas Parlament abgespielt. Abgeordnete warfen mit Stühlen, Büchern, Wasserflaschen und Chilipulver. Am Vortag hatten sich Parlamentarier verschiedener Lager eine Schlägerei geliefert.