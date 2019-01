Der Unfall mit dem Ladekran passierte kurz vor 16 Uhr am Montagnachmittag. Nach dem Stromstoss wurde der Mann mit der Ambulanz zur Kontrolle ins Spital gebracht. An der Fahrleitung und am Lastwagen gab es einen Sachschaden und der Bahnbetrieb war für kurze Zeit eingeschränkt.

Wie genau es zum Unfall kam, ist noch unklar. Der Lastwagen war kurze Zeit vorher mit Laden beschäftigt.

(Kapo GR/red.)