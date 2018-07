Chauffeur und Fahrgast bleiben unverletzt

Ein Schaffhauser Linienbus ist am Donnerstagvormittag in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand. © Keystone

Ein Linienbus hat am Donnerstagvormittag in der Stadt Schaffhausen Feuer gefangen: Der Chauffeur und der einzige Passagier an Bord haben das Fahrzeug unverletzt verlassen können.