Chef von Korean Air ist tot

Starb an den Folgen einer Lungenerkrankung: Cho Yang Ho, Chef der südkoreanischen Fluggsellschaft Korean Air. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/AHN YOUNG-JOON

Der zuletzt juristisch in Bedrängnis geratene Vorsitzende der südkoreanischen Fluggesellschaft Korean Air, Cho Yang Ho, ist tot. Cho sei an den Folgen einer Lungenerkrankung in einer Klinik in Los Angeles «friedlich» eingeschlafen, teilte Korean Air (KAL) mit.