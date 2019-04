Chelsea lässt daheim gegen Burnley Punkte liegen

Chelseas Gonzalo Higuain freut sich über sein 2:1. Dennoch holt Chelsea gegen Burnley nur einen Punkt © Keystone/EPA/ANDY RAIN

In der 35. Runde in der Premier League verpasst es Chelsea, sich im Kampf um einen Platz in der Champions League etwas Luft zu verschaffen. Chelsea kommt daheim gegen Burnley nur zu einem 2:2.Chelsea belegt den 4.