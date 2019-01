Chelseas Trainer Maurizio Sarri verlangte von seinen Spielern Erklärungen für eine desaströse Leistung © KEYSTONE/EPA/NEIL HALL

Diese Kabinenansprache wird den Spielern von Chelsea noch lange in Erinnerung bleiben.Etwa eine Stunde lang hielt Trainer Maurizio Sarri seine Mannschaft am Mittwoch in der Umkleidekabine fest. Sogar die Assistenten mussten draussen bleiben.