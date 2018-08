US-Präsident Donald Trump (links) will den Druck auf China weiter erhöhen. Der chinesische Präsident Xi Jinping lässt sich dadurch nicht einschüchtern. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/ANDREW HARNIK

China wird auf weitere Handelsbeschränkungen durch die USA mit Vergeltungsmassnahmen reagieren. Der Druck der USA in der Handelspolitik werde nicht funktionieren, sagte Aussenamtssprecher Geng Shuang am Mittwoch in Peking. Handelsfragen seien im Dialog zu lösen.