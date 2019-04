China überholt laut Studie USA in Schlüsseltechnologien

Ein chinesischer Roboter. (Archivbild) © KEYSTONE/AP ICHPL Imaginechina/ZHANG JINGGANG

China ist einer Studie zufolge dabei, in einigen digitalen Schlüsseltechnologien an den USA vorbeizuziehen. Im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) meldete die Volksrepublik demnach 2018 zweieinhalb Mal so viele Patente angemeldet wie die Vereinigten Staaten.